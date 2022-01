पशुओं को नहीं लग पाया एफएमडी टीका

Nagaur. जिले में तीन से चार लाख के करीब पशु हुए प्रभावित, दुग्ध उत्पादन भी गिरा, पशुओं की स्थिति खराब हुई, प्रदेश में आंकड़ा करोड़ों में पहुंचा

टीके में मिली खामी तो प्रदेश में ही रोक दिया एफएमडी अभियान

Animals could not get FMD vaccine