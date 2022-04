उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 15 मई तक करें आवेदन

पॉलीहाऊस, शैडनेट, मल्च, लोटनल, कम लागत के प्याज भण्डार, पैक हाऊस, सामुदायिक जल स्त्रोत आदि योजनाओं का लॉटरी से तय होगा अनुदान

नागौर. राजस्थान सरकार के उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत किसानों को दिए जाने वाले अनुदान का लाभ इस बार लॉटरी प्रक्रिया से तय किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार उद्यान विभाग की चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत कई गतिविधियों यथा- पॉलीहाऊस, शैडनेट, मल्च, लोटनल, कम लागत के प्याज भण्डार, पैक हाऊस, सामुदायिक जल स्त्रोत आदि की काफी पत्रावलियां अनुदान के लिए लम्बित हैं। इसलिए ऐसी लम्बित पत्रावलियों में से लाभार्थी कृषकों का चयन गत वर्ष की भांति लॉटरी के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।

