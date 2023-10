सोमवार से भरे जाएंगे नामांकन पत्र, प्रत्याशियों को नामांकन से पहले करना होगा यह काम

Submitted by:

विधान सभा चुनाव 2023 : सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे आवेदन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने नियमों की अनुपालना करने व सभी तैयारियां पूर्ण करने के दिये निर्देश

Nominations will be filed from 30th october