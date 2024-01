VIDEO...श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर 11 हजार दीपक से जगमगाया बख्सासागर पार्क

-11 हजार दीपमालिकाओं से चमकते पार्क में भगवान श्रीराम की हुई सामूहिक आरती, अयोध्या में निर्मित श्रीराम मंदिर के साथ ही श्रीराम दरबार की भी सजी झांकी

Bakhsasagar Park illuminated with 11 thousand lamps on the eve of Shri Ram Mandir Pran Pratistha program