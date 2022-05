Video : बिना दीपावली दीयों की रोशनी से जगमगाया बख्तासागर

नागौर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान पत्रिका की ओर से बख्तासागर तालाब पर आयोजित दीपदान कार्यक्रम में शहरवासियों ने जलाए 1100 दीपक

Updated: May 03, 2022 11:09:00 am

नागौर. शहर के ऐतिहासिक बख्तासागर तालाब पार्क में नागौर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित दीपदान कार्यक्रम में शहरवासियों ने 1100 दीपक जलाकर पार्क को जगमग कर दिया। रामद्वारा के महंत जानकीदास के सान्निध्य व सभापति मीतू बोथरा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित दीपदान कार्यक्रम की शुरुआत महादेव की आरती से की गई। आरती में पार्षद नवरतनमल बोथरा, अशोक राज छंगाणी, भाजपा नेता जगवीर छाबा, पूर्व पालिकाध्यक्ष अशोक मच्छी, माई मार्ट के सत्यनारायण पंवार, केन्द्रीय मसाला बोर्ड के सदस्य भोजराज सारस्वत, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रामेश्वर सारस्वत सहित बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। आरती के बाद दीपक जलाकर पार्क को रोशन किया, जिससे तालाब का नजारा दीपावली के दीपाेत्सव जैसा हो गया।

Baktasagar lit up with the light of diyas