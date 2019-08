बंजारों की ढाणियों में भारी पुलिस जाब्ते के बीच हटाएंगे अतिक्रमण

Banjara society's encroachments will be destroyed on 25 aug , आज ध्वस्त होंगे होंगे बंजारा समाज के कच्चे-पक्के निर्माण, कलक्टर-एसपी ने दल-बल के साथ ढाणियों में पहुंचकर किया आगाह, खुद हटा लो, नहीं तो हम तोड़ेंगे, कलक्टर दिनेश कुमार यादव ने कहा - हाईकोर्ट के आदेश की होगी पालना