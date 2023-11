VIDEO...देव दीपावली पर दीयों की रोशनी में जगमग करता रहा बंशीवाला मंदिर

-देव दीपावली पर सोमवार को सजे बंशीवाला, मंदिर परिसर में विविध आकारों व प्रकारों में सजाकर रखे गए दीपकों से निकलती आस्था की रोशनी में श्रद्धालु करते रहे अर्चन

Banshiwala temple kept shining in the light of lamps on Dev Diwali