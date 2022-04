Video : बंजर व चारागाह भूमि होगी अतिक्रमण मुक्त - चौधरी

बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड अध्यक्ष संदीप चौधरी का नागौर दौरा

नागौर. राज्य सरकार के बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड अध्यक्ष संदीप चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार आगामी दिनों में नीति लाएगी, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति बंजर व चारागाह भूमि एक इंच भी कम नहीं कर सकेगा, चाहे वह सरपंच हो, कलक्टर हो या फिर राज्य सरकार हो। बंजर एवं चारागाह की जितनी भूमि का अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा, उतनी भूमि दूसरी जगह देनी होगी। यह बात बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड अध्यक्ष संदीप चौधरी ने कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कही।

Barren and pasture land will be encroachment free - Chaudhary