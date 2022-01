बच्चों के समग्र विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं आवश्यक

राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मेघवालों की ढाणी मकोड़ी में 51 बच्चों को स्वेटर वितरण किया गया

Nagaur. MLA Mohanram Choudhary and Bhamashah Dr. Hapooram Choudhary distributing sweaters to the needy in Raupavi Sanskrit School, Makodi