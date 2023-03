VIDEO...इसकी वजह से लोग हो रहे परेशान, फिर भी नहीं हट रहे...!

Nagaur. गर्मी का मौसम आने से पहले हटेंगे कंडम ट्रांसफरमर

-डिस्कॉम एमडी ने दिए कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश

-शहर मे मुख्य बाजार सहित रिहायसी क्षेत्रो मे गर्मी के दिनों मे अघोशित कटौती से रहती हैं परेशानी

-इस बार हुआ ऐसा तो संबंधित अभियंता माने जायेंगे जिम्मेदार

Because of this people are getting upset, still they are not moving...!