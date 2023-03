VIDEO...दो साल से कर रहे थे इंतजार अब होगा सपना पूरा...!

Nagaur. करीब एक हजार लोगों के घरौंदे बनाने अटके सपने का रास्ता हाईकोर्ट ने किया साफ

अहिक्षत्रपुर आवासीय योजना में लगी पीएलआई को जोधपुर उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने किया खारिज

वर्ष 2021 में गोचर भूमि बताते हुए लगाई गई थी पीएलआई

Been waiting for two years, now the dream will come true...!