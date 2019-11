वीडियो में देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर सांसद बेनीवाल ने कहा- ऐसी उठापटक से मजा आता है

Beniwal said - BJP is the biggest party, that's why it should form government

नागौर. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार की उठापटक हो रही है, ऐसी उठापटक होती रहनी चाहिए, ताकि मजा आता रहे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए सरकार बनाने का हक भाजपा का ही है। बेनीवाल का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है।

रविवार को नागौर दौरे पर आए सांसद बेनीवाल से जब पत्रकारों ने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक ड्रामे को लेकर विचार जानने चाहे तो सांसद बेनीवाल ने कहा कि यह तो राजनीति है, राजनीति में उठापटक चलती रहनी चाहिए, मजा आता है इसके अंदर। लेकिन देखा जाए तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, इसलिए कायदे से सरकार भाजपा को ही बनानी चाहिए।