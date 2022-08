वीडियो : तिरंगा रैली में गूंजे भारत माता के जयकारे

राजस्थान पत्रिका व नेहरू युवा केन्द्र के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई तिरंगा रैली

नागौर. आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की शृंखला में शनिवार को नागौर शहर में ऐतिहासिक तिरंगा रैली निकाली गई। राजस्थान पत्रिका व नेहरू युवा केन्द्र के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई तिरंगा रैली में शहर की विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, शिक्षक, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता, खिलाड़ी एवं स्काउट-गाइट ने हाथों में तिरंगे लेकर भारत माता, वंदे मातरम् सरीखे नारे लगाकर रैली को यादगार बना दिया।

Bharat Mata's cheers echoed in the tiranga rally in Nagaur