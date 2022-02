रीको की रेट से ज्यादा लगाई बोली फिर भी रिजेक्ट कर दिए भूखंड, जानिए क्या है कहानी

ये कैसा ई-ऑक्सन : कम बोली पर छूटे भूखंडों का ऑक्सन कर दिया निरस्त

- रीको द्वारा गोगेलाव में विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र के शुरुआत में ही विवाद

- रीको ने बेस प्राइस रखी 1200 वर्ग मीटर, अब 1500 से कम बोली वाले ऑक्सन कर दिए निरस्त

- बड़ा सवाल - रीको का उद्देश्य उद्योग लगाना है किया पैसे कमाना

नागौर. जिला मुख्यालय के निकट गोगेलाव के पास रीको द्वारा जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना पहले ही चरण में विवादों से घिरती नजर आ रही है। गत माह रीको अधिकारियों द्वारा गोगेलाव औद्योगिक क्षेत्र के 75 भूखंडों का ई-ऑक्सन करने के लिए बेस प्राइस 1200 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखते हुए बोली लगवाई थी। जिसमें रीको के 71 भूखंडों की अलग-अलग बोलियां लगी। अब दस दिन बाद रीको ने ऐसे 38 भूखंडों का ऑक्सन निरस्त (रिजेक्ट) कर दिया है, जिनकी बोली 1500 रुपए वर्ग मीटर से कम लगी। जबकि ई-ऑक्सन की शर्तों में यह कहीं नहीं लिखा था कि हम 1200 बेस प्राइस रख रहे हैं, लेकिन 1500 से कम बोली लगी तो आवंटन निरस्त किया जाएगा। ऐसे में बोलीदाता रीको की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी में जुट गए हैं।

Bids were made more than the rate of RIICO, yet the plots were rejected