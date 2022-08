छात्रसंघ चुनाव : मिर्धा कॉलेज में पीजी कोर्स शुरू करवाना बड़ी चुनौती

छात्रसंघ चुनाव लड़ रहे अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों से पत्रिका की विशेष बातचीत

- चुनाव आए तो विश्वविद्यालय की हेल्प डेस्क खुलवाने सहित अन्य मुद्दे फिर हुए जीवित

नागौर. कोरोना महामारी के कारण कॉलेजों में दो साल बाद हो रहे छात्रसंघ चुनाव को लेकर छात्र राजनीति तेज हो गई हैं। चुनाव लड़ रहे छात्रनेता वोट मांगने के लिए गांव-गांव पहुंचकर विद्यार्थियों के घरों तक दस्तक दे रहे हैं। साथ ही कॉलेज में विभिन्न विकास कार्य करवाने के दावे भी कर रहे हैं। इससे पहले हुए चुनावों में भी छात्र नेताओं ने विद्यार्थियों से कई वादे किए थे, लेकिन जिला मुख्यालय के बीआर मिर्धा कॉलेज में कई मुद्दे ऐसे हैं, जो वर्षों से बने हुए हैं, इसमें हिन्दी, भूगोल, राजनीति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों में पीजी कोर्स शुरू करवाने के साथ महाविद्यालय परिसर की चार दीवारी करवाना शामिल है।

Big challenge to start PG course in Mirdha College