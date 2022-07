कोरोना के बाद नागौर की महिलाओं में बढ़ गई ये समस्या, जानिए क्या हुआ

महिलाओं द्वारा गुटखे का सेवन करना भी बन रहा बच्चों की कमजोरी का बड़ा कारण

कोरोना महामारी के बाद बढ़ा प्री-मैच्योर व कम वजन वाले बच्चों के जन्म का आंकड़ा

जेएलएन राजकीय जिला अस्पताल में वर्तमान में भर्ती हैं प्री-मैच्योर पांच बच्चे

नागौर. नागौर जिला मुख्यालय के जेएलएन अस्पताल की एमसीएच विंग के एसएनसीयू वार्ड में जून 2021 से 30 जून 2022 तक की अवधि में 1156 नवजात ऐसे भर्ती किए गए हैं, जो प्री-मैच्योर हैं और वजन भी ढाई किलो से कम है। चिंता की बात यह भी है कि इसमें ढाई किलो से कम वजन वाले नवजातों की संख्या जहां 684 है, वहीं डेढ़ किलो से कम वजन वाले नवजात भी 472 हैं, जिन्हें करीब एक-एक महीने तक एसएनसीयू में भर्ती रखना पड़ रहा है। प्रसूति रोग विशेषज्ञों का कहना है कि प्री-मैच्योर बच्चों के जन्म की समस्या कोरोना महामारी के बाद ज्यादा बढ़ी है। यानी कोरोना महामारी का यह साइड इफैक्ट है कि बच्चे प्री-मैच्योर पैदा हो रहे हैं। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि कोरोना के बाद प्रजनन (फर्टिलिटी) दर भी कम हुई है। पहले महिला को दवा देने के बाद उसका असर आ जाता था, लेकिन अब दवा भी कम असर कर रही है।

Birth of pre-mature children increased after corona in Nagaur