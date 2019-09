नागौर. बिटिया एट वर्क के तहत बेटियों का अपने पेरेन्ट्स के कार्यालय में जाना उनके लिए एक सुखद अनुभूति रहा। उन्होंने अपने माता-पिता-दादी से सवाल कर कार्य करने के तरीकों को समझकर आने वाली कठिनाइयों व उनके निराकरण के तरीकों को जाना। उनको कार्य स्थल पर होने वाली समस्याओं के बारे जानकार उनको भी उनके कार्य का अनुभव हुआ।https://youtu.be/Sm95yr1D5wk Bitiya at Workप्रतिष्ठान- नारायण प्रोविजन स्टोर, मेड़ता रोडबिटिया का नाम- साक्षी शर्मापिता का नाम- बालकृष्ण शर्मा बिटिया एट वर्क कार्यक्रम के माध्यम से बेटियों को पापा के कार्य स्थल पर उनकी मदद करने का अवसर मिलता है। इससे मुझे भी पापा के कार्य का अनुभव हुआ और उनके साथ काम करके खुशी हुई। -साक्षी शर्माBitiya at Work in nagaurप्रतिष्ठान-गोविंद किराणा स्टोर, मेड़ता रोडबिटिया का नाम- नेहा शर्मापिता का नाम- कालूराम शर्मापापा के साथ दुकान पर जाने का मौका मिला। मैंने दुकान पर काम में हाथ बंटाया। मैंने पापा से दुकान में काम करने के बारे में जानकारी ली। मुझे पापा के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। -नेहा शर्माप्रतिष्ठान- आदित्य कम्प्यूटर हार्डवेयर, नागौरबिटिया का नाम- अदिति जांगिड़पिता का नाम-सज्जन कुमारआज पिताजी के कार्य को देखकर बहुत अच्छा लगा मैंने देखा और समझा कि पिताजी का कार्य कितना ही बारीकी का है। साथ ही मैंने कम्प्यूटर की कार्यप्रणाली को समझा कि कम्प्यूटर कैसे कार्य करता है और उसमें क्या-क्या पाट्र्स काम में आते हैं। -अदिति जांगिड