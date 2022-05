Video : भाजपा ने प्रदेश सरकार को विभिन्न मुद्दों को लेकर घेरा

अनियमित पेयजल व्यवस्था, बिजली कटौती, बढ़ते अपराध, प्रदेश में हो रहे साम्प्रदायिक दंगों को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

नागौर. भारतीय जनता पार्टी नागौर जिला शहर की ओर से जिलाध्यक्ष एवं विधायक मोहनराम चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी के नेतृत्व में जिला कलक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से नागौर की अनियमित पेयजल व्यवस्था, बिजली कटौती, बढ़ते अपराध, प्रदेश में हो रहे साम्प्रदायिक दंगे, तुष्टीकरण की नीति सहित विभिन्न समस्याओं को शामिल किया गया।

BJP attack on the state government by various issues