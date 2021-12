विधायक रूपाराम मुरावतिया के बयान से डर रह गए भाजपा नेता, जानिए, ऐसा क्या कह दिया

भाजपा की जन आक्रोश रैली में बोले मकराना विधायक मुरावतिया- भाजपा भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं

नागौर. नागौर जिला मुख्यालय पर बुधवार को भाजपा की ओर से राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आयोजित जन आक्रोश आंदोलन की सभा में मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया ने भाजपा को भी कठघरे में खड़ा कर दिया। शहर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर आयोजित जन आक्रोश आंदोलन को संबोधित करते हुए विधायक मुरावतिया ने खुद पार्टी के नेताओं की ईमानदारी व सच्चाई पर सवाल खड़े किए। कहा- कांग्रेस भ्रष्टाचार से भरी हुई है, लेकिन यह भी दुर्भाग्य है कि हमारी पार्टी भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है।

BJP leaders were scared by the statement of MLA Ruparam Murawatiya