बिजली के तारों में नहीं बिल में आ रहा करंट - चौधरी

राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा की जन आक्रोश रैली, जिलेभर से पहुंचे पदाधिकारी व कार्यकर्ता, महिलाओं ने भी दर्ज कराई पूरी उपस्थिति

नागौर. राज्य की कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा ने बुधवार को जिला मुख्यालय के पशु प्रदर्शनी स्थल पर सभा का आयोजन कर कांग्रेस पर हमला बोला तथा जन आक्रोश रैली निकालकर राज्यपाल के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।

जन आक्रोश रैली में शामिल हुए जिलेभर के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद पिछले तीन साल में इतनी दरें एवं अतिरिक्त चार्ज लगा दिए कि अब बिजली के तारों में नहीं बिल में करंट आ रहा है। आम आदमी के लिए बिजली का बिल भरना मुश्किल हो रहा है। चौधरी ने कांग्रेस द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे गिनाते हुए कहा कि जिस पार्टी का मुखिया यह कहकर गया कि सरकार बनने के दस दिन में किसानों का दो लाख तक का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, वो आज तीन साल बाद भी पूरा नहीं कर पाए। इसी प्रकार बेरोजगार को भत्ता देने की बात कही, लेकिन न तो भत्ता दिया और न ही रोजगार।

नागौर विधायक व भाजपा जिलाध्यक्ष नागौर शहर मोहनराम चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह फैल साबित हुई है। कोई भी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा पाए। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं, वो करते हैं, लेकिन कांग्रेस की कथनी व करनी में अंतर है।

BJP's public outcry rally against the Congress government of the state