छह इंच की जगह दो इंच की लाइन डाल तोड़ रहे मापदंड

Nagaur. राष्ट्रीय भृष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाईगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर. एल. मीणा ने कहा कि भृष्टाचार एवं अत्याचार से स्थिति विकट होने लगी है

Breaking the criteria by putting a line of two inches instead of six inches