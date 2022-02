Video : नागौर में स्तनपान प्रबंधन यूनिट शुरू, अब ‘आंचल’ को ‘दूध’ मिलने की उम्मीद भी जगी

एनएचएम के प्रबंधक निदेशक डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर टीम ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं की तारीफ

- जेएलएन अस्पताल के मदर मिल्क बैंक के लिए अन्य मशीनें जल्द मिलने की उम्मीद

नागौर. जिला मुख्यालय स्थित पंडित जेएलएन राजकीय अस्पताल में गुरुवार को स्तनपान प्रबंधन यूनिट शुरू कर दी गई है। अस्पताल परिसर में बने मदर मिल्क बैंक को शुरू करने को लेकर गुरुवार को एनएचएम के प्रबंधक निदेशक डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जयपुर से आई टीम ने निरीक्षण यहां भी किया। अब यहां मदर मिल्क बैंक ‘आंचल’ को मां का दूध मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

Breastfeeding Management Unit started in Nagaur, now 'Aanchal' also got hope of getting 'milk'