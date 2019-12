नागौर कलक्टर ने कहा - अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना लोगों को पहुंचाएं राहत

Nagaur Collector said - bring relief to people without waiting for the last date, मुख्यमंत्री की वीसी के बाद कलक्टर दिनेश कुमार यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश