नागौर में बढऩे लगी चोरियां, सुबह गांधी चौक से 3 लाख रुपए ले भागा युवक, शाम को मकान से 10 लाख के जेवर चोरी

Burglaries increase in Nagaur, young man ran away with Rs 3 lakh from Gandhi Chowk in the morning, 10 lakh jewels stolen from house

नागौर. शहर के गांधी चौक में सोमवार सुबह 11.53 बजे एक बाइक पर थैले में रखे शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी के तीन लाख रुपए एक बदमाश युवक लेकर फरार हो गया। घटना के बाद पीडि़त ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर कोतवाली थानाधिकारी अमराराम खोखर टीम के साथ घटना स्थल पहुंचे तथा सीसी टीवी फुटेज खंगाले, जिसमें आरोपी रुपए लेकर भागता नजर आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी मुकुल शर्मा व एएसपी रामकुमार चौधरी भी मौके पर पहुंचे तथा पीडि़त व अन्य लोगों से जानकारी ली। वहीं शाम को शहर के शारदापुरम कॉलोनी में रहने वाले ईश्वरसिंह के मकान से चोरों ने 15 हजार रुपए व 25 से 30 तोला सोने के जेवरात चुरा लिए।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग का सेवानिवृत्त कर्मचारी सूरज प्रकाश जोशी सोमवार सुबह गांधी चौक स्थित एसबीआई बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के नीचे एक चाय की दुकान के आगे रखी मोटरसाइकिल पर रुपयों से भरा थैला रखकर मोबाइल पर बात करने लग गया। इतने में मौके का फायदा उठाकर बदमाश युवक थैला लेकर चंपत हो गया। नागौर के सबसे व्यस्ततम इलाके गांधी चौक में हुई इस घटना से सनसनी फैल गई। पूरी घटना सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई।

घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी लेकर आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। साथ ही युवक की तलाश में क्षेत्र में नाकेबन्दी करवाई।

जिले में सात दिन में दूसरी घटना

जिले में एक ही सप्ताह में एक ही तरह की यह दूसरी घटना है। 4 दिन पहले ही डीडवाना में एसबीआई बैंक के केश काउंटर से 5 लाख रुपए लेकर एक युवक फरार हो गया था, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। दोनों ही घटनाओं में रैकी करने के बाद घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है, ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि जिले में कोई गैंग सक्रिय है, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही है। गौरतलब है कि दो साल पूर्व भी जिले में एक के बाद एक करके डेगाना, मेड़ता व नागौर के बैंकों से रुपए पार करने की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर खुलासा किया था।

बैंक से कर रहे थे रैकी

कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का सीसी टीवी फुटेज देखने के बाद बैंक में लगे सीसी टीवी कैमरों के फुटेज भी देखे, जिसमें दो बदमाश घटना में शामिल होना सामने आ रहे हैं। पीडि़त सूरज जोशी जब बैंक से रुपए लेने के लिए लाइन में लगा था, उस समय एक युवक उनके पीछे खड़ा था और जैसे ही जोशी रुपए लेकर रवाना हुआ, पीछे खड़े युवक ने दूसरे युवक को फोन पर सूचना दे दी। यह पूरी घटना सीसी टीवी कैमरे में कैद है। इसके बाद सीढिय़ों में दूसरा युवक सूरज का पीछा कर रहा है, जिसने सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के सामने मौके मिलते ही घटना को अंजाम दे दिया।

बीएसएफ इंस्पेक्टर के घर से लाखों के जेवर चोरी

नागौर. शहर के शारदापुरम कॉलोनी में रहने वाले ईश्वरसिंह के मकान से चोरों ने 15 हजार रुपए व 25 से 30 तोला सोने के जेवरात चुरा लिए।

चाऊ गांव निवासी ईश्वरसिंह के भतीजे सुरजीत सिंह ने बताया कि रिश्तेदारी में किसी मृत्यु होने के कारण परिवार के सभी लोग गांव गए हुए थे। इस बीच सूना मकान देखकर चोरों ने ताले तोडकऱ नकदी व लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर लिए तथा घर का पूरा सामान बिखेर दिया। चोरी की सूचना उन्हें सोमवार दोपहर को पड़ोसियों से मिली, जिस पर वे नागौर पहुंचे तथा घर में रखी नकदी व जेवरात देखे तो गायब मिले। नागौर पहुंचने के उन्होंने कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने मौका देखा तथा रिपोर्ट देने के लिए कहा। सुरजीतसिंह ने बताया कि मंगलवार को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे।