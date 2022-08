VIDEO...कृषि मंडी के कारोबार मे आई 90 फीसदी की गिरावट से व्यापार हुआ ठंडा

Nagaur. जीरे की धमक बरकरार ईसबगोल चौदह से पंद्रह हजार पहुंचा

-जीरा एवं ईसबगोल के अतिरिक्त अन्य जिंसों के भावों में एक हजार से डेढ़ हजार तक गिरे भाव

-प्रतिदिन 10करोड़ से ज्यादा कारोबार होने वाली मंडी मे महज तीन से चार करोड़ का कारोबार होने से राजस्व मे भी आई कमी

-व्यापारियों को सीजन मे कारोबार सुधरने की उम्मीद

नागौर. कृषि उपज मंडी के कारोबार में अस्सी से नब्बे फीसदी की कमी आ गई है। कई जिंसों के भाव औंधे मुंह गिरने से व्यापार कम होने के साथ ही मंडी को राजस्व का भी झटका लगा है। दो से तीन माह पूर्व बिकने वाली जिंसों के भावों में एक हजार से डेढ़ हजार तक भाव गिर गए। जिंसों में ईसबगोल एवं जीरा को छोडकऱ शेष की स्थिति औसत होने से व्यापारि यों में मायूसी है। व्यापारियों का कहना है कि अभी तो मंडी में ऑफ सीजन का संक्रमण चल रहा है। नई उपज की आवक शुरू होने के बाद व्यापार फिर से पटरी पर दौडऩे लगेगा।





Business cooled down due to 90 percent decline in the business of agricultural market