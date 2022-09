VIDEO...बाजारों में आए बूम में एलईडी व मोबाइल खरीद के लिए उमड़े खरीदार

Nagaur. पितृ पक्ष की मंदी के बाद नवरात्रि मे बाजारों का टूटा सन्नाटा

-उपभोक्ताओं का स्वागत करने के लिए दुकानें सजी, एलईडी, वाशिंग मशीनों के साथ कई आइटम्स बाजार मे आये

-इलेक्ट्रानिक्स आइटम्स के लगभग सभी उत्पादों में सात से हजार तक दाम गिरे

-बाजार में इस बार खास नए अपग्रेडेशन के साथ बेहतर फीचर मोबाइल की कई वेराइटीज दुकानों पर आई

- इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसायियों को अच्छा कारोबार होने की उम्मीद

-बातचीत मे व्यापारियों ने माना की इस बार की नवरात्रि उनके लिए भी रहेगी खास

Buyers flocked to buy LED and mobile in the boom in the markets