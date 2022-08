छात्रसंघ चुनाव : छपी हुई सामग्री से प्रचार करना आचार संहिता का उल्लंघन, निरस्त हो सकती है उम्मीदवारी

Student union election : प्रत्याशियों को नोटिस देकर किया पाबंद

नागौर. जिला मुख्यालय के श्री बीआर मिर्धा कॉलेज से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लडऩे प्रत्याशियों को कॉलेज प्राचार्य ने नोटिस देकर लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार बनाई गई आचार संहिता का पालन करने के पाबंद किया है। कॉलेज प्राचार्य व छात्रसंघ संसदीय अध्यक्ष डॉ. शंकरलाल जाखड़ ने छात्र नेता वासुदेव बांता, दयालराम व रविन्द्र धूण को नोटिस देकर बताया कि छात्रसंघ चुनाव Student union election के सम्बन्ध में लिंगदोह समिति की सिफारिशें, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय की ओर से स्वीकार किया गया, को अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत आदर्श आचार संहिता बनाई है, जिसका उल्लंघन सिद्ध होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

campaigning with printed material is a violation of code of conduct