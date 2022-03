‘वो जिंदगी ही क्या जिसमें एक नामुमकिन सपना ना हो’

राजस्थान पत्रिका के पत्रिका ग्लोबल फेस्ट के तहत नेहरू युवा केन्द्र के संयुक्त तत्वावधान में कॅरियर सेमिनार आयोजित

- वक्ताओं ने कॉलेज विद्यार्थियों को दी कॅरियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

नागौर. 'कॅरियर एक गंभीर मुद्दा भी है और बहुत सरल बात भी है। एक अच्छे कॅरियर का मतलब केवल यह भी नहीं है कि हमारे पास सरकारी नौकरी हो। कॅरियर का मतलब बहुत ब्रॉड है। असल में अच्छे कॅरियर का मतलब सम्मानजनक जीवन जीना है।' यह बात अभिनव राजस्थान के संयोजक डॉ. अशोक चौधरी ने बुधवार को बीआर मिर्धा कॉलेज में राजस्थान पत्रिका के 67वें स्थापना दिवस पर पत्रिका ग्लोबल फेस्ट के तहत आयोजित कॅरियर सेमिनार में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही।

