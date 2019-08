नागौर एसडीएम सांगवान के खिलाफ विधायकों से assault and misbehavior का मामला दर्ज

case filed against Nagaur SDM Sangwan for assault and misbehavior with MLAs, एसडीएम के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए रालोपा विधायकों को पांच घंटे कराया इंतजार, देर रात कोतवाली थाने पहुंचे सांसद हनुमान बेनीवाल