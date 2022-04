खूब किए प्रयास पर नहीं पड़ी पार, अब दूसरे ठेकेदार से होगा करार

- ठेकेदार ने खड़े किए हाथ, नागौर शहर के बीकानेर रेलवे फाटक (सी-61) पर निर्माणाधीन आरओबी का मामला

- हाईकोर्ट की अनुमति के बाद आगे कदम बढ़ाएंगे विभागीय अधिकारी

नागौर. शहर में बीकानेर रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का कार्य पूरी तरह बंद हो गया है। ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट की डांट एवं सख्ती के बावजूद ठेकेदार बंद पड़े आरओबी के काम को गति नहीं दे सका। आखिर अब विभागीय अधिकारियों ने ठेका निरस्त कर दूसरे ठेकेदार से काम कराने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके लिए हाईकोर्ट की अनुमति लेनी जरूरी है। इसलिए अधिकारियों ने कोर्ट में जल्दी सुनवाई की अर्जी दाखिल की है, ताकि समय पर अनुमति मिले तो आगे की कार्रवाई शुरू की जाए।

ROB under construction at Bikaner Railway Gate C-61 of Nagaur