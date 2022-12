VIDEO...कंटीली बाड़-झाडिय़ों के साथ गंदगी के ढेर में गुम हुआ पशु मेला मैदान

Nagaur. दो से तीन किलोमीटर के दायरे में अधिकारियों की सुस्ती ही नजर आई

-कलक्टर की ओर से रामदेव पशु मेला की तैयारियों पर बैठक लेने के बाद भी पशु मेला मैदान की नहीं बदली सूरत

- मेला मैदान की पूरी हुई पड़ताल में गंदगी के बढ़ते ढेर, टूटी खेलियां व कंटीली बाड़ से भरा मिला पूरा परिसर

Cattle fair ground lost in a pile of filth with thorny fences and bushes