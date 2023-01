VIDEO...रामदेव पशु मेला में आए पशुपालक यह देखते ही हुए खुश

Nagaur. ढाई करोड़ से ज्यादा के पशु बिके

राज्य से बाहर की बिक्री का आंकड़ा एक करोड़ 86 लाख 65 हजार का रहा

पशु मेला में अब तक कुल 998 पशु बिके, राज्य के अंदर की बिक्री का बेहद कम रहा आंकड़ा

