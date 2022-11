मंदिरों में अन्नकूट में चढ़े छप्पन भोग, हुआ अर्चन, गूंजे श्लोग

Nagaur. शहर के चेनार स्थित हनुमान मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, नया दरवाजा स्थित हनुमान मंदिर, काली माता मंदिर में अन्नकूट महोत्सव के आयोजन में उमड़ी श्रद्धा

-शहर के मंदिरों में मंगलवार का दिन अन्नकूट महोत्सव के नाम रहा

Chappan Bhog offered in the Annakoot in the temples, there was Archana, echoed Shlogs