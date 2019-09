बकरियां चराने गया बालक नाडी में डूबा

Nagaur news in hindi : बोरावड़ . समीप ग्राम सबलपुर के भामोलाई नाडी में बकरिया चरा रहे children died due to drowning in the pond बालक की नाडी में डूबने से मौत हो गई। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने बालक के शव को बाहर निकाला जा सका। पंचायत समिति सदस्य मुकेश नायक की सूचना पर मकराना तहसीलदार रामस्वरूप विश्रोई, पटवारी महावीर प्रसाद व मकराना पुलिस थाने से जाप्ता मौके पर पहुंचा। नाडी पर सेठू उर्फ दयालराम (16) पुत्र जगन्नाथ नायक, गजेन्द्र पुत्र औंकारराम, राकेश पुत्र पांचूराम व जगदीश पुत्र सीताराम नाडी पर बकरियां चरा रहे थे। एक बकरी नाडी की तरफ जा रही थी बकरी को बचाने के लिए सेठू उर्फ दयालराम दौड़ा जिससे उसका संतुलन बिगडऩे से पैर फिसल गया तथा वह नाडी में डूब गया। जिसे बचाने के लिए उसके साथी जगदीश, राकेश व गजेन्द्र भी दौड़े, लेकिन देखते ही देखते सेठू पानी के अन्दर चला गया सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने सबलपुर के गोताखोर बुलवाए। तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सेठू का शव निकाला गया।

सरपंच को सुनाई खरी-खोटी

वही सूचना मिलने पर सबलपुर सरपंच विनय नाथावत भी मौके पर पहुंच गए। वहां मौजूद नायक समाज के गेन्दाराम व एक अन्य व्यक्ति ने नाडी की हालत पर ग्राम पंचायत को जिम्मेदार मानते हुए घटना का दोषी बताया जिसके बाद माहौल गरमा गया। सरपंच व गेन्दाराम के बीच विवाद बढ़ गया जिसे ग्रामीणों व पुलिस ने हस्तक्षेप कर शांत किया।