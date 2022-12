VIDEO...चिरंजीवी योजना से नहीं रहने देंगे किसी को वंचित

Nagaur. चिरंजीवी योजना में पात्रों को जोडऩे में पार्षदों मांगा सहयोग

-जिले के वंचित दो लाख तीन हजार परिवारों को जोडऩे का है लक्ष्य

-नगरपरिषद में उपखण्ड अधिकारी के साथ जनप्रतिनिधियों की हुई बैठक में इस पर चर्च

Chiranjeevi will not let anyone be deprived of the scheme