आरएलपी विधायकों व नागौर एसडीएम के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच करने नागौर पहुंची सीआईडी-सीबी की टीम

CID-CB team reached Nagaur to investigate cases registered against RLP MLAs and Nagaur SDM, विधायकों व एसडीएम सांगवान ने एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज करवाए थे मामले, नागौर एसडीएम के खिलाफ अभद्र व्यवहार व एससी-एसटी एक्ट का मामला, एसडीएम सांगवान ने विधायकों के खिलाफ दर्ज कराए थे हत्या के मामले, डेढ़ माह पूर्व ताऊसर की गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के दौरान बिगड़ा था मामला