नर्सिंग छात्रा मौत मामले का चौथे दिन पटाक्षेप, सीआईडी-सीबी व प्रशासन की टीमें करेंगी मामले की जांच

CID-CB and administrative teams will investigate nursing student death case नागौर. नागौर शहर के डीडवाना रोड स्थित नर्सिंग कॉलेज के छात्रावास में शुक्रवार रात को नर्सिंग प्रथम वर्ष की छात्रा बिन्दु चौधरी की मौत death of nursing student के मामले में घटना के चौथे दिन अजमेर रेंज आईजी संजीब कुमार नार्जरी की मध्यस्ता से पटाक्षेप हो गया। सांसद हनुमान बेनीवाल MP hanuman beniwal के साथ सर्किट हाउस में रेंज आईजी नार्जरी, कलक्टर दिनेश कुमार यादव एवं एसपी डॉ. विकास कुमार पाठक की वार्ता हुई, जिसमें मांगों पर सहमति बनने के बाद अधिकारी व सांसद बेनीवाल कलक्ट्रेट पहुंचे, जहां सैकड़ों लोग बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। यहां पहले सांसद बेनीवाल ने संबोधित कर कहा कि उनकी अधिकतर मांगें मान ली गई है और दोनों नामजद आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुला लिया है। बेनीवाल के बाद आईजी नार्जरी ने जिन बातों पर सहमति बनी, वे धरने को संबोधित कर बताई।

इन मांगों पर बनी सहमति

आईजी नार्जरी ने बताया कि छात्रा की मौत मामले में उनके द्वारा स्पेशल टीम बनाई जाएगी, जो प्रत्येह पहलू की गहनता से जांच करेगी।

हत्या के मामले case of murder against college director में नामजद दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुला लिया है और पूछताछ चल रही है।

जिला प्रशासन की ओर से जिला परिषद सीईओ जवाहर चौधरी पूरे मामले की प्रशासनिक जांच करेंगे, ताकि आत्महत्या के कारणों का पता चल सके।

कोतवाली थानाधिकारी सहित चार-पांच जनों को लाइन हाजिर किया गया है। आईजी ने बताया कि पीडि़त परिवार को आरोप है कि सीआई की कार्यप्रणाली अच्छी नहीं है, मामले को लेकर संवेदनशीलता नहीं दिखाई।

मृतका का पोस्टमार्टम का जोधपुर मेडिकल में कराया जाएगा।

दिनभर यूं चला घटनाक्रम

घटना के चौथे दिन सोमवार को पुलिस एवं प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की वार्ता की पहल नहीं करने पर सुबह से ही अस्पताल परिसर में लोग एकत्र होना शुरू हो गए। दोपहर करीब दो बजे सांसद हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पहुंचे तथा धरनार्थियों से वार्ता करने के बाद कलक्ट्रेट कूच करने का निर्णय लिया। सवा तीन बजे लोग अस्पताल से रवाना होकर करीब सवा चार बजे कलक्ट्रेट पहुंचे, जहां सांसद बेनीवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि छात्रा बिन्दु की मौत मामले में पुलिस प्रशासन ने गंभीर लापरवाही बरती है, इसलिए कोतवाली थाने के स्टाफ को बदला जाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस विभाग का एक एएसआई, जो निलम्बित चल रहा है, उसने छात्रा के फोन का डाटा डिलीट कर दिया। इसलिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि पुलिस या तो आरोपियों को गिरफ्तार करे या फिर मामले की जांच सीबीआई से कराए। उन्होंने कहा कि हम सरकार से इतनी मांग करते हैं कि सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखकर उसकी कॉपी हमें दे दे, हम शव उठा लेंगे। हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वे अधिकारियों से वार्ता करने सर्किट हाउस चले गए।

पुलिस की संवादहीनता से खींचा मामला

सोमवार को आईजी नार्जरी ने नागौर पहुंचने के एक घंटे के भीतर चार दिन से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया। आईजी ने पीडि़त पक्ष की ओर से सांसद बेनीवाल को वार्ता के लिए बुलाया और उनके स्तर की मांगें मानते हुए धरना समाप्त करवा दिया। इसके बाद यह बात सामने आई कि यदि पुलिस एवं प्रशासन के स्थानीय अधिकारी पहले ही दिन इस मामले में सकारात्मक रुख अपनाते हुए वार्ता कर लेते तो चार दिन तक पुलिस एवं आमजन को परेशान नहीं होना पड़ता।