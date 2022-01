कलक्टर समारिया ने स्टेडियम में लिया खेल गतिविधियों का जायजा

जिला स्टेडियम में मिलेगी आधुनिक खेल सुविधाएं

नागौर. जिला मुख्यालय के खेल स्टेडियम में जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने शनिवार अलसुबह पहुंचकर खेल गतिविधियों का जायजा लेते हुए जिम हॉल व फिटनेस सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान कलक्टर ने जिला खेल अधिकारी भंवराराम सियाक से विभिन्न खेल गतिविधियों की जानकारी ली तथा स्टेडियम में पीडब्ल्यूडी के सहयोग से निर्माणाधीन वॉक-वे को शीघ्र ही तैयार करने के निर्देश दिए।

कलक्टर समारिया ने आधुनिक खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए स्टेडियम परिसर में बने जिम हॉल में आधुनिक उपकरणों के संचालन के लिए बिजली व्यवस्था सुचारु करवाने को लेकर जिला खेल अधिकारी को निर्देशित किया। जिस पर जिला खेल अधिकारी सियाक ने बताया कि जिम हॉल व फिटनेस सेंटर में सम्पूर्ण तैयारियां कर ली गई है। शीघ्र ही विद्युत सप्लाई सुचारू करवाकर आमजन की सुविधा के लिए शारीरिक व्यायाम के लिए विभिन्न आधुनिक उपकरण चालू कर दिए जाएंगे। सियाक ने बताया कि स्टेडियम में शीघ्र ही आमजन के लिए सम्पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्तर पर भी खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं।

इस दौरान जिला खेल अधिकारी सियाक ने पूर्व में संचालित खेल गतिविधियों में क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबाल, एथेलेटिक्स, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, खो-खो, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबाल आदि खेल गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। कलक्टर ने आगामी कार्य योजना की जानकारी लेते हुए कहा कि स्टेडियम में और अधिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजकर खेल सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। जिसमें मास्टर प्लान की कार्ययोजना अनुरुप बहुउद्देश्यीय इंडोर हॉल का कार्य प्राथमिकता से करवाया जाएगा।

Collector Samaria took stock of sports activities in the stadium