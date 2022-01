नागौर जिले की युवा प्रतिभाओं को कलक्टर सोनी ने कही राज की बात, जानिए क्या कहा

राष्ट्रीय युवा दिवस पर कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम

नागौर की युवा प्रतिभाओं का जिला कलक्टर ने किया सम्मान

नागौर. ‘व्यक्ति का कद उपलब्धियों से बड़ा होता है, सेवा का भाव रखें, जीवन में लक्ष्य को साधे और उसे प्राप्त करें। युवा होने का मतलब, मन व कर्म से युवा, विचारों में दृढ़ता और सकारात्मकता के साथ देश व मातृभूमि का नाम रोशन करने के लिए कुछ कर गुजरने की प्रबल ईच्छा से है।’ यह विचार जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बुधवार को राष्ट्रीय युवा दिवस पर जिला युवा सम्मेलन के तहत प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

कलक्ट्रेट सभागार में नेहरू युवा केन्द्र की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलक्टर एवं जिला युवा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सोनी ने कहा कि कोई भी काम हो, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करें और पूर्ण करें। आपका काम अच्छा काम होगा तो आपके नाम की तारीफ कई जुबां पर होगी। कलक्टर डॉ. सोनी ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद औजपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे, उन्होंने कम उम्र में ही समूचे विश्व में अपने विचारों से भारतभूमि का मान बढ़ाया।

कार्यक्रम को एडीएम मोहनलाल खटनावलिया और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीरालाल मीणा ने भी संबोधित किया। इस दौरान नेहरू युवा केन्द्र की ओर से साहित्य, कला, खेल, संगीत, समाजसेवा, कोरोना जागरुकता, महिला सशक्तीकरण, स्टार्टअप, स्वच्छता और वर्षा जल संग्रहण तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाली नागौर की युवा प्रतिभाओं को कलक्टर डॉ. सोनी ने प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बुधवार से शुरू किए गए युवा सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों पर नेहरू युवा केन्द्र की जिला युवा अधिकारी सुरमयी शर्मा ने प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मेहराम महिया, जिला खेल अधिकारी भंवरराम सियाक, सीओ गाइड मीनाक्षी भाटी, संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग कुंभाराम मौजूद रहे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर नेहरू युवा केन्द्र की ओर से आयोजित इस युवा सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का संयोजन कवि प्रहलादसिंह झोरड़ा ने मायड़ भाषा में किया।

