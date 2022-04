Video : महिला कॉलेज की छात्राएं बोली - मंत्रीजी, चार घंटे आपका इंतजार किया, अब हमारी बात सुनो

प्रभारी मंत्री की गाड़ी के पास खड़ी हो गई महिला कॉलेज की छात्राएं

- बोली - कॉलेज में न पूरा स्टाफ है और न ही कर्मचारी, चार दीवारी नहीं होने से सुरक्षा भी नहीं

नागौर. जिला मुख्यालय के महिला कॉलेज की छात्राओं ने सोमवार को प्रभारी मंत्री राजेन्द्र यादव से मिलने के लिए कलक्ट्रेट की गैलेरी की सीढि़यों पर बैठकर चार घंटे तक इंतजार किया। दोपहर तीन बजे जब मंत्री सीधे ही निकलने लगे तो छात्राएं उनकी कार के दरवाजे के पास खड़ी हो गईं और मंत्री से कहा, वे पिछले चार घंटे से आपका इंतजार कर रहीं हैं, इसलिए अब उनकी बात सुनें और कॉलेज छात्राओं की समस्याओं का समाधान करें।

College girls said - Minister, waited for four hours for you, now listen to us