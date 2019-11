छह साल से कलक्ट्रेट के चक्कर काट रहे परेशान परिवादी ने कहा - अतिक्रमण हटाओ, वरना कलक्टर की कुर्सी छोड़ दो

The complainant said - remove the encroachment, otherwise leave the chair of the collector, जिला स्तरीय जनसुनवाई में नारे लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे जिले के साडोकन, खुडख़ुड़ा व जानेवा पूर्व के ग्रामीण