खींवसर में तीन शिक्षकों के खिलाफ रालोपा का प्रचार करने की शिकायत, एक रोडवेज परिचालक सस्पेंड

Complaint against three teachers for campaigning for RLP in Khivansar, one roadways operator suspended, नागौर. खींवसर विधानसभा उप चुनाव को लेकर जिले में लागू आचार संहिता का उल्लंघन करने पर रोडवेज परिचालक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं तीन शिक्षकों के खिलाफ दी गई शिकायत को आधार मानते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने जांच के आदेश देकर तीनों का मुख्यालय बदल दिया है।

कलक्ट्रेट कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता के दौरान एक प्रत्याशी के पक्ष में सोशल मीडिया पर प्रचार करने में लिप्त पाए जाने पर रोडवेज परिचालक सहदेव भाकल को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक ने निलंबित कर दिया है।

इसी प्रकार 3 सरकारी शिक्षकों के चुनाव प्रचार में लिप्त होने की शिकायत पर जांच के निर्देश देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने उनका मुख्यालय बदलने के आदेश जारी किए हैं।

जानकारी के अनुसार खींवसर पंचायत समिति क्षेत्र के नंदवाणी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक दुर्गाराम डांगा को ग्रामीणों की शिकायत का हवाला देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी यादव ने मुख्यालय कलक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में कर दिया है। इसी प्रकार कांग्रेस प्रत्याशी हरेन्द्र मिर्धा के निर्वाचन अभिकर्ता राधेश्याम सांगवा ने सोमवार को निर्वाचन अधिकारी खींवसर को शिकायत कर बताया कि बिरलोक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक मेघनाथ अध्यापन का कार्य नहीं कर खुले रूप से रालोपा प्रत्याशी नारायण बेनीवाल का प्रचार कर रहा है। इसी प्रकार सांगवा ने सेनणी गांव के बीएलओ श्रीराम के खिलाफ पर्चियां बांटने के दौरान मतदाताओं को नारायण बेनीवाल के समर्थन में वोट देने की अपील करने का आरोप लगाते हुए दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सांगवा की शिकायत के आधार पर जांच के निर्देश देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने मेघनाथ का मुख्यालय लाडनूं ब्लॉक तथा श्रीराम का मुख्यालय नागौर जिला कलक्ट्रेट में कर दिया है।