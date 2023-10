नागौर में भाजपा ने मौजूदा दोनों विधायकों के टिकट काटे, कांग्रेस ने पांच विधायकों को दिए

नागौर जिले की दस विधानसभा सीटों में से भाजपा ने छह तो कांग्रेस ने पांच सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी

- भाजपा ने तीन महिलाओं को उतारा, कांग्रेस की सूची में एक ही

Congress again fields five MLAs, three women out of six BJP tickets