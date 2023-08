टिकट देने के लिए कांग्रेस कैसे करेगी बेहतर प्रत्याशी का चयन, देखिए वीडियो

कांग्रेस पर्यवेक्षक अमित सिहाग नागौर में बोले - जो सबसे बेहतर होगा, उसी को मिलेगा टिकट, कार्यकर्ताओं से की रायशुमारी

Supervisor Sihag said - the one who is the best will get the ticket