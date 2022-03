Video : आरएएस की तैयारी कर रही युवती को फंसाने के लिए रखा डोडा पोस्त, खुद ही धरा गया

पारिवारिक रंजिश के चलते डोडा पोस्त रखकर फंसाने का षड्यंत्र, पुलिस ने षड्यंत्रकारी को कर लिया गिरफ्तार

जायल (नागौर). पारिवारिक रंजिश के चलते अपनी ही रिश्तेदार को फंसाने के लिए डोडा पोस्त रखकर षड्यंत्र रचने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

जांच अधिकारी सीआई सुरेन्द्र कुमार पूनियां ने बताया कि 13 मार्च को पुलिस थाना खुनखुना में वर्चुअल नम्बर से किसी ने कॉल कर लेघों की ढाणी स्थित मोडाराम पुत्र ज्ञानाराम के घर पर डोडा पोस्त होने की जानकारी दी। वर्चुअल नम्बर से मोडाराम की पुत्री के तस्करी में शामिल होने की जानकारी दी गई। खुनखुना थानाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर बताई गई लॉकेशन पर डोडा पोस्त बरामद कर लिया। पूछताछ व जांच के दौरान यह किसी की साजिश नजर आई। इसके बाद प्रकरण की जांच जायल सीआई सुरेन्द्र कुमार पूनियां को सौंपी गई।

Conspiracy to implicate by keeping doda poppy due to enmity