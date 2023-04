VIDEO...उपभोक्ताओं की समस्याओं का करना पड़ेगा समाधान, नहीं तो हो जाएगी मुश्किल

Nagaur. उपभोक्ताओं के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के दिए निर्देश

-अजमेर डिस्कॉम एमडी एन. एस. निर्वाण शनिवार को पहुंचे नागौर, राजस्व वसूली सहित प्रमुख बिंदुओं पर की समीक्षा

-जीएसएस पर काम करने वाले ठेकाकर्मी मापदण्ड में नहीं करेंगे काम तो होंगे ब्लैक लिस्टेड

-तकनीकी कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरणों के साथ काम करने के निर्देश





Consumers' problems will have to be solved, otherwise it will be difficult