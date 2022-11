प्रतिभाओं व विशेषज्ञों से संपर्क व्यक्तित्व विकास में उपयोगी- कुड़ी

Nagaur. जाट समाज प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित

- 228 प्रतिभाओं का किया सम्मान

- प्रतिभाओं को मंच पर मिला सम्मान तो वार्षिक समारोह का बदला रंग

If the talent got respect on the stage, then the color of the annual ceremony changed