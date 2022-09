दूषित गंदे, मटमैले-दुर्गन्धयुक्त जलापूर्ति ने बिगाड़ा शहर का स्वास्थ्य

Nagaur. शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दूषिज जलापूर्ति होने से स्थिति बिगड़ी, कई जगहों पर पानी से खराब हो रहे बर्तन के साथ लोगों की सेहत भी बिगड़ी

-शहर के बाशिंदे गंदे पानी से परेशान, और अधिकारी कर रहे आल इज वेल का दावा

Contaminated dirty, foul-smelling water supply spoiled the health of the city