बहुत सह लिया, अब और नहीं, दूसरा ठेकेदार ही करेगा अधूरे आरओबी को पूरा

बीकानेर फाटक पर आरओबी बनाने वाले ठेकेदार का अनुबंध होगा निरस्त

- विभागीय अधिकारियों ने प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया

- पौने पांच साल से रुक-रुक कर चल रहा है निर्माण कार्य

नागौर. जिला मुख्यालय के रेलवे फाटक सी-61 पर आरओबी का अधूरा ढांचा खड़ा करके शहरवासियों को ‘दर्द’ देने वाले ठेकेदार का पूरा ‘इलाज’ किया जाएगा। कोर्ट की फटकार के बावजूद ठेकेदार के काम में कोई परिवर्तन नहीं आने तथा पौने पांच साल बाद भी 35 फीसदी से अधिक काम अधूरा होने पर अब विभाग ने ठेकेदार का ठेका निरस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। एनएच के अधिकारियों द्वारा लाख प्रयास करने के बावजूद जब ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया तो अब उसका ठेका निरस्त करने का प्रस्ताव तैयार कर उच्चाधिकारियों को भिजवाया गया है।

Contract of contractor making ROB at Bikaner gate will be canceled