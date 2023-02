VIDEO...खुली जगह में कचरा जलाकर वायुमण्डल में मीथेन, सल्फर, कार्बन डाय आक्साइड फैला रहे ठेकाकर्मी

Nagaur. प्रबंधन के नाम पर कचरा उठाव कर उसे खुले में जलाने से वातावरण में दुर्गन्ध के साथ स्वास्थ्य पर बना बड़ा खतरा

Nagaur. In the name of garbage disposal, garbage is being secretly burnt openly near the public road.